Vitória com cara de Libertadores

O Fluminense deu um passo importante para alcançar a vaga na semifinal da Libertadores. Com uma formação ofensiva, o Time de Guerreiros superou o sistema defensivo do Olimpia e venceu por 2 a 0 no Maracanã, na noite de ontem. André, que fez seu 150º jogo pelo Flu, e Cano marcaram os gols.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, no Paraguai. Com o resultado no Rio, o Fluminense poderá até perder por um gol de diferença para ficar com a vaga.

O primeiro tempo correu como o esperado. O Fluminense teve muito mais posse de bola e jogou boa parte do tempo no campo de ataque com o objetivo de furar o ferrolho do Olimpia. Nesse cenário, o Tricolor levou perigo em duas jogadas pelo lado esquerdo - uma vez com Keno e outra com Diogo Barbosa - e em duas finalizações com Germán Cano.

Apesar das tentativas, o gol só saiu na tentativa que veio de fora da área. Em jogada pelo lado esquerdo aos 43 minutos, Keno acionou Cano, que tocou de primeira para André. O volante teve espaço para dominar e chutar. A bola desviou na zaga paraguaia e matou qualquer chance de defesa do goleiro Espínola.

No segundo tempo, a postura dos times não mudou. Aos 13 minutos, Keno fez ótima jogada pelo lado esquerdo e cruzou. A zaga do Olimpia tentou afastar o perigo da área algumas vezes, mas não conseguiu. Dessa forma, após cabeçada de Martinelli, a bola chegou até Cano, que girou e finalizou de primeira para marcar. Na comemoração fez o 'duplo LL' em homenagem aos filhos Lorenzo e Leonella.

Depois de sofrer o segundo gol, o Olimpia se soltou, começou a atacar mais e até levantar bolas na área. No entanto, não foi suficiente para descontar. Quem avançar no duelo vai enfrentar Inter-RS ou Bolívar na semifinal.