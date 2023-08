Luis Enrique aprova manutenção de Marquinhos como capitão no PSG: 'Me agrada'

França - O treinador do PSG, Luis Enrique, aprovou a escolha dos jogadores por Marquinhos para continuar sendo o capitão da equipe francesa na próxima temporada. O zagueiro brasileiro foi o vencedor da votação secreta realizada pelo elenco, na última terça-feira.

"O resultado me agrada, o capitão foi eleito pelos companheiros de time. Marquinhos é um líder dentro e fora de campo, principalmente quando comparado ao seu caráter. É um jogador que você quer imitar quando o vê. É isso que queremos: um capitão que represente sua equipe. E ele faz isso bem. A decisão é deles, não minha", disse Luis Enrique, em coletiva de imprensa nesta sexta.

De acordo com o "L'Équipe" e o "Le Parisien", na semana passa, o elenco do PSG se reuniu para uma votação secreta e elegeu Marquinhos como capitão do time. O brasileiro, inclusive, já portava a braçadeira de capitão anteriormente. Nenhum jogador se manifestou publicamente contra.

A direção do clube e alguns atletas não aprovaram o método escolhido, uma vez que não foi possível "se expressar abertamente" sobre o tema, ainda de acordo com veículos franceses. Segundo a emissora "RMC Sport", Marquinhos levou a melhor com folga, seguido por Danilo Pereira, Kimpembe e Mbappé.