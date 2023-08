Ex-volante do Vasco, Andrey Santos é anunciado pelo Nottingham Forest

Rio - O volante Andrey Santos, de 19 anos, foi anunciado como jogador do Nottingham Forest. O jovem foi emprestado pelo Chelsea por uma temporada para o bicampeão da Liga dos Campeões. É o segundo empréstimo do brasileiro, que já havia disputado o primeiro semestre pelo Vasco, clube que o revelou.

Andrey Santos fez parte do grupo que realizou a pré-temporada do Chelsea nos Estados Unidos e vinha treinando com a equipe principal de Mauricio Pochettino. O brasileiro foi relacionado para o jogo contra o Liverpool, na rodada de abertura da Premier League, e não saiu do banco de reservas.

O entendimento é de que Andrey Santos ainda precisa ganhar um pouco mais de experiência, antes de ter espaço no elenco do Chelsea. O Nottingham Forest é visto como uma oportunidade ideal para o brasileiro.