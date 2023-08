Perto do acesso à Série C, Portuguesa conta com parceria de mãe e filho

Rio - A Portuguesa do Rio está a dois jogos do sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 17h30, no Estádio Centenário, na Serra Gaúcha, o time terá o duelo com o Caxias, pela partida de ida das quartas de final da Série D. Um dos destaques da campanha, Romarinho tem relação muito íntima com o clube, no qual chegou em 2005. Para ele, a pressão começa dentro de casa, com a mãe Maria da Conceição.

Ela está há mais de 20 anos na Portuguesa, onde trabalha como cozinheira e faz sucesso com a coxinha, que é vendida nos jogos do clube. Além disso, é torcedora da Lusa e não perde uma partida.

"Minha mãe é torcedora fanática. Ela, inclusive, chegou ao clube antes de mim. Todo jogo me envia uma mensagem desejando sorte e vibra muito pela Lusa, mas cobra também. Pressão boa, pressão de mãe. Sempre torcendo a favor", afirmou o atacante.

Romarinho em campo pela Portuguesa do Rio Nathan Diniz / Portuguesa

Romarinho chegou à Portuguesa através de um projeto de futebol na Ilha do Governador. Marcelo Barros, ex-técnico e atual presidente do clube, foi o responsável pelo teste do jogador. Hoje, o camisa 11 tem a oportunidade de ser um dos responsáveis por levar a Lusa ao acesso para a Terceira Divisão.

Com essa relação tão próxima com o clube, o atacante resumiu o sentimento de conquistar o acesso.



"Vestir a camisa da Lusa é uma sensação inexplicável. Hoje, o acesso é uma das coisas mais importantes para o clube. Estamos em uma crescente no cenário nacional, conseguimos jogar a Copa do Brasil no ano passado e avançamos duas fases, eliminando times da Série B", disse Romarinho.

Garantir o acesso seria uma forma de coroar essa história de Romarinho com a Portuguesa. Ainda mais porque a vaga para a Série C será definida em casa, diante da mãe e da torcida. Como o jogo de ida contra o Caxias acontece no Rio Grande do Sul, a decisão será no Luso-Brasileiro, no sábado, dia 2 de setembro.

Pela Série D, a Portuguesa ainda não perdeu jogando em casa. Foram oito vitórias e um empate em nove jogos.



"O acesso para a Série C sempre foi encarado como um objetivo próximo. A relação com a torcida é maravilhosa, nos apoia em todas as partidas", completou.

* Reportagem de Theo Faria, sob a supervisão de Hugo Perruso