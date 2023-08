Oficial: CBF reconhece Atlético-MG como campeão brasileiro de 1937

Belo Horizonte - Nesta sexta-feira, 25, a CBF reconheceu o "Torneio dos Campeões", conquistado pelo Atlético-MG, como o Campeonato Brasileiro de 1937. Dessa forma, o Galo tornou-se tricampeão brasileiro.

O documento que reconhece o título como Campeonato Brasileiro foi assinado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e outros integrantes da entidade. Confira abaixo:

"(Considerando que:) O Torneio dos Campeões disputado em 1937 foi, sim, de um torneio extremamente relevante à época em meio aos debates e divisões geradas no futebol brasileiro em função da defesa da implementação do profissionalismo entre os clubes, abandonando o modelo amador, debate esse que já vinha desde a década de 20", diz um trecho do documento.

Em outro trecho, é possível ver que o campeonato em questão é tratado com pioneirismo, já que, de acordo com o documento, foi "o primeiro torneio interestadual e de relevância nacional que contou com a participação de clubes que migraram para o modelo profissional...".

Vale destacar que a homologação será comunicada à Fifa e à Conmebol. A conquista, por outro lado, não produz efeito para fins de pontos nos rankings da entidade - especialmente o Ranking Nacional de Clubes (RNC) -, assim como nos rankings da Fifa e da Conmebol.

Em tempo: além de 37, o Atlético-MG venceu os Campeonatos Brasileiros de 1971 e 2021.