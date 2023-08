Brasil faz boa estreia e vence o Irã pela Copa do Mundo de Basquete

Indonésia - A seleção brasileira atropelou o Irã em partida válida pela estreia da Copa do Mundo de Basquete, que acontece em Jacarta, na Indonésia. Sob a liderança de Bruno Caboclo, o Brasil venceu a equipe do Oriente Médio por 100 a 59, com 16 pontos do ala-pivô com passagem pela NBA.

Além de Bruno Caboclo, outros jogadores que se destacaram na partida foram o armador Yago Santos, com 14 pontos e seis assistências, o pivô Tim Soares, com 13 pontos e 100% de aproveitamento nas bolas de três, e o ala-armador Vitor Benite, com 12 pontos, também fizeram boas partidas pela Seleção.

Entretanto, Raulzinho, um dos pilares da equipe de Gustavo de Conti, saiu machucado no terceiro quarto, após escorregar e sentir dores no joelho. O jogador saiu de maca da quadra e foi fazer exames em um hospital da cidade para detectar o grau da lesão.

A contusão de Raulzinho abalou a Seleção. O ala-pivô Lucas Dias, em particular, chorou ao ver a lesão do armador, sendo consolado pelo pivô Cristiano Felício.

"Quando a gente chegou no vestiário, o Raul já estava no hospital, fazendo exames. A gente vai esperar os resultados para saber exatamente o que aconteceu", afirmou Gustavo de Conti, treinador da seleção brasileira de basquete.

A seleção brasileira volta a entrar em quadra pela Copa do Mundo de Basquete na segunda-feira (28), quando enfrenta a seleção da Espanha, às 10h30 (horário de Brasília).