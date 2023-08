Medel, do Vasco, e Pulgar, do Flamengo, são convocados para a seleção chilena

O treinador Eduardo Berizzo convocou na última sexta-feira os jogadores que jogarão as primeiras partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 pela seleção do Chile. Entre eles, os volantes Gary Medel, do Vasco, e Erick Pulgar, do Flamengo, foram chamados.

Além dos jogadores dos clubes cariocas, mais alguns chilenos que atuam no futebol brasileiro também foram chamados por Berizzo. São eles Kuscevic, do Coritiba, Aránguiz, do Internacional, e Vidal, ex-volante do Flamengo e, atualmente, no Athletico-PR. Alexis Sanchéz, ant

As primeiras partidas do Chile pelas eliminatórias são contra as seleções do Uruguai, no dia 8, em Montevidéu, e Colômbia, no dia 12, em Santiago.

Confira a convocação completa:

NOMINA DE LA ROJA PARA LA DOBLE FECHA CLASIFICATORIA



Estos son los jugadores convocados por el cuerpo técnico dirigido por Eduardo Berizzo, para la fecha FIFA Clasificatoria de septiembre.https://t.co/HpDPUrtdOk pic.twitter.com/F0bwDCquWH — Selección Chilena (@LaRoja) August 26, 2023

Medel vem sendo um dos melhores jogadores do Vasco desde quando foi contratado, sendo uma liderança técnica, tática e mental dentro do elenco Cruz-Maltino. Já Pulgar, após um 2022 abaixo do esperado, reencontrou seu bom futebol com Jorge Sampaoli e, atualmente, é um dos atletas mais elogiados da torcida do Flamengo.