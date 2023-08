Verstappen faz oitava pole na temporada da Fórmula 1 e mantém domínio no GP da Holanda

Holanda - Dominante desde que o GP da Holanda voltou ao calendário da Fórmula 1 em 2021, Max Verstappen cravou mais uma pole position correndo em casa neste sábado, a terceira seguida no Circuito de Zandvoort. Vencedor da corrida na etapa holandesa nos dois últimos anos, o piloto da Red Bull largará da primeira posição pela oitava vez nesta temporada. Lando Norris largará ao lado de Verstappen, na P2, e George Russell partirá de terceiro.



Alex Albon foi um dos grandes destaques do dia e largará na quarta posição, após bons desempenhos no Q1 e no Q2. O tailandês iguala sua melhor posição de largada na carreira. Esta foi a 28ª pole da carreira de Verstappen em sua carreira.



Atrás do quarteto da frente, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sergio Perez e Oscar Piastri, respectivamente, fecharam o Q1. Charles Leclerc e Logan Sargeant, que bateram, completam o top 10. Alguns incidentes serão investigados pela FIA e a ordem de largada pode mudar para a corrida deste domingo, às 10h. Lewis Hamilton foi eliminado no Q2 e partirá da 13ª posição.



"Foi uma classificação bem traiçoeira. Era tudo sobre completar suas voltas e se manter fora de problemas. É a primeira vez aqui nestas condições, subestimamos o vento e o sol, e o quão rápido a pista secou", disse Verstappen. Norris também comentou o clima holandês: "Nessas condições, você torce para que Max cometa um erro, mas ele não comete. Classificação caótica, mas bem divertida", disse o britânico.



Todas as estações do ano marcaram presença em Zandvoort no mesmo dia. Os classificatórios começaram com a pista molhada e condições muito complicadas. Verstappen chegou a atropelar a brita na curva 1.



Guanyu Zhou, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas e Liam Lawson foram os eliminados do Q1. Já o mais rápido do Q1 foi Alex Albon com tempo de 1min20s939 e seguiu ditando o ritmo do classificatório na fase seguinte, terminando com o terceiro melhor tempo do Q2.



Os pilotos vieram para o Q2 com a pista secando rapidamente. Verstappen esquentou e garantiu o melhor tempo, com 1min18s856 seguido por Oscar Piastri. Logan Sargeant buscou a P10 na reta final e colocou a Williams com dois pilotos no Q3. Lance Stroll, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda e Nico Hulkenberg pararam nas últimas posições do Q2.



Com o sol já cobrindo o circuito, o primeiro Q3 de Sargeant não durou muito. O americano bateu forte no muro ainda no início do Q3, exigindo bandeira vermelha na pista na curva 2. O piloto saiu bem do carro e não se machucou. O classificatório ficou paralisado por mais de 10 minutos, enquanto as barreiras eram ajustadas. Logo após o reinício, Charles Leclerc foi mais um a bater nas barreiras e parar ao lado da pista, resultando em mais uma bandeira vermelha.



Na sexta-feira, durante os treinos livres, Daniel Ricciardo se acidentou em sequência na curva 3, ponto inclinado do circuito de Zandvoort. O piloto da AlphaTauri quebrou a mão no acidente em que perdeu o controle e colidiu contra a parede. Ainda não foi confirmado se haverá necessidade de cirurgia e quanto tempo a recuperação levará. A AlphaTauri escolheu Liam Lawson para substituir o piloto australiano.



Confira o resultado do classificatório do GP da Holanda:



1º. Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min10s567



2º. Lando Norris (ING/McLarenn), a 0s537



3º. George Russell (ING/Mercedes), a 0s727



4º. Alexander Albon (TAI/Williams), a 0s852



5º. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 0s939



6º. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 1s187



7º. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 1s313



8º. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 1s371



9º. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 2s098



10º. Logan Sargeant (EUA/Williams), a 6s181



11º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1s265



12º. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1s272



13º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1s295



14º. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1s374



15º. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 1s394



16º. Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo), a 1s128



17º. Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1s171



18º. Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1s253



19º. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1s321



20º. Liam Lawson (NZ/AlphaTauri), a 2s481