Inter de Milão anuncia a contratação de astro do futebol chileno

Itália - A Inter de Milão anunciou neste sábado (26) o retorno do atacante Alexis Sánchez. O jogador atuou a última temporada no Olympique de Marselha e volta ao clube italiano em um contrato de um ano.

"Todos sabem que a Inter é uma grande equipe; foi finalista da Liga dos Campeões na temporada passada. Sempre disse que, na minha carreira, quero vencer e jogar em equipes fortes, o que a Inter é. Estive aqui antes e quero vencer aqui novamente", afirmou Sánchez, ao site oficial do clube italiano

Alexis Sánchez chegou a ter o nome ventilado no futebol brasileiro. Clubes como o Vasco, Grêmio e Santos manifestaram seus interesses na contratação do atacante de 34 anos. Porém, a pedida salarial alta do chileno assustou os brasileiros, que desistiram da negociação.

O atacante de 34 anos retorna à Inter de Milão após uma temporada no futebol francês, onde teve um bom desempenho. Nos três anos de sua primeira passagem pela "Nerazzurri", Sánchez disputou 109 partidas, com 20 gols marcados e três títulos conquistados (um Campeonato Italiano, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália).