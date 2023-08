Hamilton desconversa sobre polêmica de 2008 e Massa rebate: 'Tenho a memória boa'

Rio - O escândalo sobre a temporada de 2008 da Fórmula 1 ganhou um novo capítulo. O heptacampeão Lewis Hamilton falou pela primeira vez após o brasileiro Felipe Massa entrar com ação judicial solicitando o cancelamento do GP de Singapura e, consequentemente, reivindicar o título que terminou nas mãos do britânico. O piloto da Mercedes, no entanto, desconversou sobre o tema.

"Tenho uma memória muito ruim, então não tenho muitas lembranças daquele ano. Eu estou muito focado no aqui e agora, quero ajudar a minha equipe a voltar à briga. Então não estou muito focado no que aconteceu há 15 anos", disse Hamilton na véspera do GP da Holanda.

A declaração de Lewis Hamilton não foi bem recebida por Felipe Massa. O brasileiro decidiu entrar na Justiça após o ex-chefe da categoria Bernie Ecclestone admitir que sabia da manipulação da Renault, que beneficiou o espanhol Fernando Alonso e o prejudicou na disputa pelo título com o britânico (que na época defendia a McLaren).

"Minha memória é muito boa. Eu lembro daquele ano e nós disputamos o campeonato inteiro. Talvez, o campeonato mais incrível, mas infelizmente teve uma corrida roubada no meio. O trabalho que está sendo feito é em cima de uma corrida roubada. Nada contra o Lewis Hamilton e sim contra a corrida", afirmou.

"O resultado final daquela corrida foi roubado. Antes da manipulação eu era o primeiro naquela corrida. Então, esse é o trabalho. Não é para arrumar briga com ninguém, é só porque o que fizeram com o esporte é inaceitável", completou Felipe Massa.

Em março, Bernie Ecclestone afirmou que tinha ciência da manipulação da Renault na etapa de Singapura. Na época, o brasileiro Nelson Piquet Jr bateu de forma proposital no muro da curva 14 do circuito de Marina Bay para beneficiar o companheiro Fernando Alonso, que ainda sonhava com o título. A entrada do carro de segurança aliado a um erro da Ferrari prejudicou Felipe Massa, que não pontuou.

O título da temporada de 2008 foi definido na última etapa, em São Paulo. Felipe Massa cruzou a linha de chegada em primeiro lugar e com o título nas mãos, mas Lewis Hamilton conseguiu uma ultrapassagem em Timo Glock na última curva e conseguiu a pontuação necessária para vencer o campeonato por um ponto de diferença. No fim das contas, a manipulação em Singapura mudou o rumo da competição.

Singapuragate

O episódio do "Singapuragate" ocorreu na 15ª volta da etapa de Singapura, quando piloto brasileiro Nelson Piquet Jr recebeu uma ordem de Flavio Briatore, chefe da equipe Renault, para bater de propósito para forçar um safety car. O intuito era beneficiar o companheiro Fernando Alonso, que entrou duas voltas antes nos boxes e venceu a corrida.

Fernando Alonso largou em 15º lugar. Na época, o regulamento da F1 determinava que os boxes ficassem fechados durante o safety car. Com isso, todos os carros na frente de Alonso entraram nos boxes na volta seguinte após a saída do carro de segurança e, com isso, o espanhol assumiu a liderança. Massa, que disputava a liderança, caiu para 13º após uma falha da Ferrari no reabastecimento e não pontuou.

O caso foi investigado em meados de 2009, após a demissão de Nelson Piquet Jr. O piloto fez um acordo por delação premiada e não sofreu sanções esportivas, assim como Alonso. Já Briatore, Pat Symonds e a Renault sofreram punições. Entretanto, o resultado da corrida não foi alterado devido ao regulamento da Fórmula 1 e o título de 2008 permaneceu com Lewis Hamilton.