Lesão deve fazer Vini Jr ficar fora de jogos da Seleção nas Eliminatórias

Rio - O técnico Fernando Diniz ganhou uma preocupação para seus primeiros compromissos com a seleção brasileira. De acordo com o site "ge", o atacante Vini Jr, que se machucou no jogo do Real Madrid contra o Celta de Vigo , na última sexta (25), dificilmente terá condições de defender o Brasil contra Bolívia e Peru, nas duas rodadas que abrem as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.