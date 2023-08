Zagueiro do Corinthians é liberado para viajar e assinar com time inglês

São Paulo - O Corinthians acertou a transferência do zagueiro Murillo para o Nottingham Forest. Os ingleses vão pagar 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 69 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador, além de mais 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões) por metas alcançadas. Com isso, o atleta foi liberado pelo clube paulista para viajar, nesta segunda-feira (28), e fazer os exames médicos antes de assinar seu novo vínculo.

Além do Nottingham Forest, outros clubes europeus estavam de olho no jogador. Fiorentina, Napoli e Torino, da Itália, consultaram a situação do atleta, que optou por jogar na Premier League. Lá, Murillo terá a companhia do zagueiro Felipe, ex-Corinthians, e dos volantes Danilo, ex-Palmeiras, e Andrey Santos, ex-Vasco e que pertence ao Chelsea.

Aos 21 anos, Murillo passou por São Caetano, São Bernardo e União Barbarense antes chegar à base do Corinthians. Ao se destacar na Copinha deste ano, o zagueiro fez sua estreia entre os profissionais no Campeonato Paulista. Desde então, o jogador atuou em 27 partidas em toda a temporada. Ele vinha sendo titular e peça importante do time comandado por Vanderlei Luxemburgo.