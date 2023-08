Clube italiano encaminha a contratação de estrela da seleção belga

Itália - Ex-atacante da Inter de Milão e pertencente ao Chelsea, o centroavante Romelu Lukaku pode estar retornado ao futebol italiano, mas dessa vez para atuar em outro clube do país. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o belga está por detalhes de acertar o empréstimo para a Roma.

O clube treinado por José Mourinho pagaria entre cinco e oito milhões de euros (de R$ 26 milhões a R$ 42 milhões) pelo empréstimo de um ano de Lukaku, com a Roma e o Chelsea dividindo os custos do salário do jogador de 30 anos.

Lukaku disputou a última temporada pela Inter de Milão em empréstimo junto ao Chelsea. Entretanto, teve um desempenho abaixo do esperado quando se compara com sua primeira passagem no clube italiano, entre 2019 e 2021. Em 2022/23, o belga fez 37 jogos, marcou 14 gols e deu sete assistências.

Mesmo assim, a Inter de Milão conversava para comprar o jogador em definitivo do Chelsea. Entretanto, após descobrir que o belga também negociava com outros clubes da Itália, como Milan, Juventus e Roma, seu possível novo clube, a "Nerazzurri" encerrou as conversas pelo belga e abriu espaço para "Os Lobos" acertarem com o centroavante de 30 anos.