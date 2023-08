Mengão decidirá fora de casa

O Flamengo irá decidir a final da Copa do Brasil longe do Rio. Após sorteio realizado ontem, ficou decidido que o segundo jogo da decisão irá acontecer no Morumbi, no dia 24/09. A primeira partida será no Maracanã, dia 17/09.

Na final da competição, o Flamengo irá reencontrar Dorival Júnior e Rafinha. Atual treinador do São Paulo, ele comandou o time no segundo semestre de 2022, sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022. Já o lateral defendeu o Rubro-Negro em 2019 e 2020, sendo campeão brasileiro e da Libertadores sob o comando de Jorge Jesus.

Atual campeão, o Fla deseja conquistar o seu quinto título. O Rubro-Negro está atrás do Cruzeiro, com seis conquistas, e do Grêmio, com cinco, que são os maiores vencedores da história da competição. Já o São Paulo, que está em sua segunda final, vai em busca da conquista inédita.

Problemas para a finalíssima

Além da péssima fase do time, o Flamengo perdeu dois jogadores para as próximas partidas e tem poucas chances de contar com Arrascaeta e Luiz Araújo na final da Copa do Brasil. Os dois jogadores tiveram lesão confirmada na coxa esquerda, sofrida no 0 a 0 com o Internacional, sábado no Maracanã.

Segundo o comunicado do Fla, exames realizados ontem constataram lesão no bíceps femural da perna esquerda de ambos. Arrascaeta e Luiz Araújo não têm previsão de retorno, mas o grau da lesão é considerado de médio para grave.

Eles terão três semanas para se recuperar antes do primeiro jogo da final da Copa BR, mas a expectativa é de que não dê tempo diante dos exames iniciais.

O uruguaio sentiu o problema aos 12 minutos do 1º tempo e foi substituído, assim como o atacante, aos 34. A situação de Arrascaeta é a que requer mais cuidado, além de ser a terceira lesão sofrida na temporada.

Em março, o craque rubro-negro teve problema no adutor da coxa esquerda, que o deixou fora de nove jogos. Depois, em maio, sentiu a posterior da coxa direita, sendo desfalque em três.