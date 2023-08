Cria da base do Flamengo é anunciado por clube da Alemanha

Alemanha - O Eintracht Frankfurt, da Alemanha, anunciou a contratação do goleiro Kauã Santos, de 20 anos, que assinou até 2028. O atleta foi revelado nas categorias de base do Flamengo e fez parte da seleção brasileira que venceu o Sul-Americano Sub-20, no início do ano. Os valores da negociação não foram divulgados, mas o Rubro-Negro, por meio de nota oficial, informou que irá manter 30% dos lucros de uma futura negociação. Confira:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a venda do goleiro Kauã Santos junto ao Eintracht Frankfurt. Além do valor da transferência, o Rubro-Negro ficará com 30% dos lucros em uma futura negociação. Desejamos sorte ao Garoto do Ninho no próximo desafio! #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 29, 2023

Apesar da pouca idade, Kauã pode chegar à Europa fazendo história. Caso entre em campo, ele será o primeiro goleiro brasileiro a jogar o Campeonato Alemão. Timmo Hardung, diretor de futebol do Frankfurt, celebrou a contratação do atleta e revelou que o jovem já era observado pelo departamento de olheiros do clube.

"Estamos muito satisfeitos por termos conseguido contratar um grande goleiro como o Kauã Santos. Há muito tempo que o acompanhamos através do nosso departamento de olheiros e goleiros e estamos convencidos do seu grande potencial. Conosco, ele receberá o maior apoio possível e a oportunidade de avançar ainda mais em seu desenvolvimento pessoal", disse Hardung.