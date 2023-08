Fórmula 1: Verstappen ganha novo troféu após Norris quebrar o original

Pouco mais de um mês após Lando Norris quebrar o troféu de Max Verstappen no GP da Hungria de Fórmula 1, o piloto holandês recebeu nesta terça-feira uma nova versão da peça - algo que já havia sido prometido pela empresa que confeccionou a premiação da prova. O vaso, de porcelana, foi quebrado durante comemoração desastrada de Norris, após o piloto estourar a garrafa de champanhe no piso do pódio.



O piloto britânico terminou a etapa na segunda colocação. No pódio, bateu a garrafa no chão, próximo do local onde estava o troféu de Verstappen, que ganhou aquela prova. O piloto da McLaren não percebeu no primeiro momento, mas logo se surpreendeu ao ver a porcelana com sua base danificada. A Herendi, empresa responsável pela fabricação da peça, informou a produção do novo exemplar para entregar ao holandês da Red Bull naquele mesmo dia.



Nas redes sociais, Verstappen e Norris compartilharam o momento em que o novo troféu foi entregue ao holandês, que recentemente conquistou sua nona vitória consecutiva na temporada. "Está consertado", escreveram, em seus perfis no Instagram. A Fórmula 1 também divulgou a entrega do vaso de porcelana. "De volta à sua antiga glória."



O troféu entregue a Verstappen é feito artesanalmente e o período de produção costuma ser de cerca de seis meses. O custo é de 40 mil euros (cerca de R$ 209,4 mil).

"As equipes decidirão quem foi o culpado, mas nós assumiremos o alegre e pesado fardo de fazer o trabalho novamente", afirmou Attila Simon, CEO da Herendi, ao canal húngaro M4 Sport.



"Max o colocou muito perto da borda (do primeiro lugar do pódio) Caiu, eu acho. Não é problema meu. É dele!", brincou Norris ao comentar o ocorrido após a corrida.

Nas redes, Verstappen também levou a situação com bom humor. Publicou a foto do troféu quebrado e escreveu. "Obrigado, Norris". O britânico respondeu com um "sinto muito" e, logo em seguida, voltou a brincar: "Não, não sinto".



A Fórmula 1 retorna neste fim de semana para o GP da Itália, em Monza, no dia 3 de setembro. Depois desta, restarão apenas oito corridas. Verstappen e a Red Bull são líderes isolados dos Mundiais de Pilotos e de Construtores, respectivamente.