Maior goleador das Copas do Mundo, Miroslav Klose receberá premiação da Uefa

Suíça - A Uefa prestou uma homenagem ao atacante alemão Miroslav Klose ao escolhê-lo para receber o Prêmio Presidente da Uefa. Além dos títulos esportivos, a honraria reconhece as conquistas notáveis, a excelência profissional e as qualidade pessoais do jogador.

Klose obteve o reconhecimento da entidade europeia por dois exemplos de Fair Play durante sua carreira que demonstraram o seu espírito esportivo ao não levar vantagem em lances que houveram erros notáveis da arbitragem em benefício de sua equipe.

"Ao longo da gloriosa história do futebol, certos nomes brilharam com uma aura de excelência difícil de replicar. Um desses nomes é Miroslav Klose. De origem humilde até se tornar o maior artilheiro de todos os tempos na história da Copa do Mundo, a jornada de Klose não é apenas um testemunho à determinação e habilidade, mas também ao espírito esportivo que transcende as fronteiras do profissionalismo e do próprio esporte. Seu comportamento e determinação em defender o que é certo são um exemplo para gerações de atletas em todo o mundo", disse Aleksander Ceferin, presidente da Uefa.



Atualmente aposentado, Miroslav Klose jogou quatro Copas do Mundo e foi campeão da edição de 2014. Além do título, ele se tornou o maior artilheiro da história dos Mundiais, com 16 gols marcados. Ele está à frente de grandes nomes do futebol, como Ronaldo, Messi, Pelé e Cristiano Ronaldo.