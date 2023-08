Neto conta que Globo ofereceu alto salário para contratar comentarista de seu programa

Rio - Neto fez uma revelação surpreendente durante o programa "Os Donos da Bola" desta terça-feira (29). O apresentador afirmou que a TV Globo fez uma proposta para contratar o ex-jogador Souza, que atualmente integra a atração comandada por ele.

“A Globo está te querendo que eu fiquei sabendo. Ela está te dando 200 mil por mês. Quando um jogador vai para outro time, qual o problema? Se a Globo vier aqui me oferecer 5 milhões de reais eu vou, como ela não vai oferecer eu vou ficar aqui eternamente”, brincou Neto.

Souza faz parte do programa desde 2021, quando chegou para substituir Edílson Capetinha, que deixou a atração na época para participar do "Jogo Aberto". No início do ano, ele renovou seu contrato com a Band por mais dois anos.

O ex-meia teve passagem marcante pelo São Paulo, onde conquistou diversos títulos. Vestiu também as camisas de Grêmio, Fluminense e Cruzeiro, além do PSG.