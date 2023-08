Após lesão de Vini Jr, Real volta à carga por Mbappé e negociação pode ter desfecho positivo

Rio - A lesão de Vini Jr que deve tirar o brasileiro dos gramados por um mês pode ter mudado o destino de Kylian Mbappé na atual temporada. De acordo com informações do jornal espanhol "VozPópuli", o Real Madrid voltou à carga pelo atacante francês, e encaminhou a contratação do astro campeão da Copa do Mundo de 2018.

Segundo a edição digital da publicação, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, teria tomado as rédeas da negociação, e o acordo deverá ser anunciado nas próximas horas. Os valores da negociação não foram revelados, porém, o atacante francês deverá receber algo em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 211,46 milhões) por temporada.



O PSG estaria disposto a aceitar uma redução nos valores pedidos por Mbappé. De acordo com o jornal espanhol, o presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi espera fechar a contratação de Kolo Muani para substituí-lo e quer evitar o risco de violar o Fair Play Financeiro da Uefa.