Rebaixado na Série C será auxiliar de Diniz na seleção brasileira

um de seus auxiliares nos primeiros dois jogos das Eliminatórias,

Interino da seleção brasileira, Fernando Diniz chamou Dado Cavalcanti, de 42 anos, para ser contra Bolívia e Peru . O treinador do América-RN acabou de ser rebaixado na Série C, com o 18º lugar entre 20 clubes.

Dado Cavalcanti recebeu o convite antes da queda, há aproximadamente um mês. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio 96FM, de Natal.

Ele se juntará aos auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli, além do preparador físico Marcos Seixas, da que também fazem parte da comissão técnica do Fluminense. A ideia é promover um rodízio de profissionais na comissão de Diniz, durante o período em que ele comandará a seleção brasileira.



Diniz e Dado foram colegas em cursos para técnicos da CBF, em Teresópolis. O agora auxiliar tem contrato com o América-RN até novembro, mas sem mais jogos no calendário, e se apresentará no Rio após resolver questões burocráticas com o ex-clube.



Com 19 clubes no currículo, Dado Cavalcanti teve como destaque com trabalhos por Bahia, Náutico, Ceará, Vitória e Paysandu. No América-RN, ele amargou o segundo rebaixamento (o outro foi na Série B em 2010, quando tinha 29 anos).



Em 2023, foram sete partidas no comando da equipe, com quatro empates, duas derrotas e uma vitória.



A seleção brasileira jogará nos dias 8 de setembro, contra a Bolívia, no Mangeuirão, em Belém (PA), e 12, contra o Peru, em Lima.