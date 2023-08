Campeonato Brasileiro não deve ter pausa durante a Copa América em 2024

Rio - O Campeonato Brasileiro não deve ser paralisado durante a realização da Copa América de 2024. De acordo com o portal "UOL", a CBF ainda não definiu seu calendário para o próximo ano, mas já constatou que será impossível preservar as datas-fifa e Copa América ao mesmo tempo. Portando, as partidas dos clubes devem seguir normalmente durante a competição continental.

Nos últimos dias, a Conmebol definiu que a Copa América será realizada entre os dias 20 de junho a 14 de julho. Diferentemente do Brasileirão, a Libertadores será pausado durante a disputa. Com o calendário da entidade sul-americana definido, a CBF agora partirá para a elaboração de suas datas.

A CBF já tem um desenho inicial dos dias em que será disputada a Copa do Brasil. A entidade pretende preservar sua competição de mata-mata, sem jogos durante a Copa América, e não reduzirá os estaduais.

Portando, os clubes brasileiros que tiverem jogadores convocados para defenderem suas seleções sofrerão com desfalques. O mesmo aconteceu em 2021, quando as equipes perderam seus jogadores por até oito rodadas.