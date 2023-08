Jogador trabalhava em rede de fast food e hoje está na Premier League

Anunciado pelo Everton na terça-feira (29), o português Beto chegou ao principal campeonato nacional de futebol no mundo, mas há quatro anos não estava nem na terceira divisão de Portugal. Após muita dificuldade no início da carreira, o atacante de 25 anos conseguiu uma grande virada e foi contratado por R$ 185 milhões pagos à Udinese, da Itália.

Ainda jovem, Beto não conseguiu se destacar nas divisões de base para chegar a um grande clube português. Teve que se contentar em disputar o Campeonato Portugal, a quarta divisão do país pelo Olímpico Montijo, na temporada 2018/19.

Antes atuava pelo União de Tires, no Campeonato Distrital de Lisboa. Como não tinha como se sustentar apenas com futebol, trabalhava também em uma loja do KFC, para ajudar a mãe a pagar as contas da casa e tirar a carteira de motorista.

Mas chamou a atenção e foi contratado em 2019 para a equipe sub-23 do Portimonense. Com 13 gols marcados em 22 jogos, destacou-se e ganhou oportunidade na equipe principal, estreando no fim do mesmo ano na liga portuguesa, aos 21 anos.



Em 2021,chegou à Udinese, onde marcou 21 gols na Série A em duas temporadas, até ser contratado pelo Everton.



"Eu jogava e trabalhava, tinha uma boa vida. Quando volto para casa, vou sempre ao KFC com os meus amigos", contou em entrevista à DANZ em 2022.