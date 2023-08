CBF confirma demissão de Pia Sundhage da seleção brasileira feminina

Rio - A CBF anunciou, no fim da tarde desta quarta-feira (30), a demissão da técnica Pia Sundhage. A treinadora sueca não resistiu à campanha ruim na Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, quando o Brasil caiu na fase de grupos.



O contrato de Pia com a CBF iria até as Olimpíadas de Paris, mas a entidade decidiu pelo fim imediato do trabalho. Além dela, deixam a Seleção também os auxiliares Lilie Persson e Anders Johansson, e a observadora técnica Ann-Helen Grahm, todos também suecos.



A mudança na comissão técnica não será a única na seleção feminina. Após a eliminação precoce na Copa, já tiveram suas saídas anunciadas a coordenadora de seleções, Ana Lorena Marche; a supervisora da seleção principal, Mayara Bordin; o técnico da seleção sub-20, Jonas Urias, e sua auxiliar Bia Vaz; e a assessora de imprensa, Laura Zago.



Pia Sundhage estava no comando da seleção brasileira feminina desde agosto de 2019. Neste período, foram 57 jogos disputados, 34 vitórias, 13 empates e dez derrotas. Além do fracasso na Copa, a sueca também deixou a desejar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com sua equipe sendo eliminada nas quartas de final.