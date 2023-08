Vídeo: estreante no Campeonato Inglês, Luton Town termina obras em estádio

Inglaterra - Estreante na Premier League, o Luton Town poderá fazer sua primeira partida em casa na elite do futebol inglês, já que as obras no estádio Kenilworth Road foram finalizadas. Para celebrar o momento histórico, o clube divulgou um vídeo nas de suas redes sociais em que mostra toda a reforma do local. Veja:

13 weeks of hard-work later…



We opened our new Bobbers stand! #COYH pic.twitter.com/JIa6Uasjj2 — Luton Town FC (@LutonTown) August 30, 2023

Após o acesso à primeira divisão da Inglaterra, o Luton Town precisou atender aos requisito mínimos para receber as partidas da Premier League. Para isso, foram gastos 10 milhões de libras (aproximadamente R$ 62 milhões) em reformas na parte estrutural do estádio, que recebeu algumas melhorias como: uma nova tribuna de imprensa; troca da iluminação artificial; e a instalação de cadeiras em parte das arquibancadas.

Como as obras não ficaram prontas para o início do campeonato, o clube solicitou que os seus jogos como mandante fossem adiados até que houvesse a liberação do estádio. E a primeira partida do Luton Town no Kenilworth Road está marcada para a próxima sexta-feira (1), quando e equipe recebe o West Ham, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h (de Brasília).