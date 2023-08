Raphael Claus é escalado pela CBF para apitar clássico entre Botafogo e Flamengo

Rio - A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro Raphael Claus (Fifa/SP), para o clássico entre Botafogo e Flamengo, neste sábado (2/9), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Claus, que esteve representando o Brasil no quadro de arbitragem da Copa do Catar, em 2022, já apitou quatro jogos do Botafogo na atual temporada da competição, todos no primeiro turno: nas vitórias sobre Bahia (2 a 1), América-MG (2 a 0) e Vasco (2 a 0 ). Além disso, o profissional também trabalhou no empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, no Mineirão.

Já em relação ao Flamengo, Raphael Claus rabalhou em duas partidas no Brasileirão: na derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e na primeira rodada do segundo turno, na vitória do Rubro-Negro por 3 a 2 sobre o Coritiba, no Couto Pereira.