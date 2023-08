Neymar participa de treino do Al-Hilal, e tem chances de fazer estreia neste sábado

Rio - O atacante Neymar, de 31 anos, está bem perto de fazer sua estreia pelo Al-Hilal. O brasileiro treinou com bola com seus companheiros de equipe na noite da última quarta-feira, no CT da equipe saudita, e deve ter condições de atuar contra o Al-Ittihad, neste sábado, às 15 horas (de Brasília).

Neymar sofreu uma lesão na coxa esquerda, e teve que ficar de fora de algumas atividades, desde que chegou ao Al-Hilal. O brasileiro não participa de uma partida por uma competição, desde fevereiro, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito, pelo PSG, e precisou passar por um procedimento cirúrgico.

O primeiro adversário de Neymar será de peso. O Al-Ittihad tem nomes importantes como Karim Benzema, Kanté e Fabinho. Além disso, a equipe lidera o Campeonato Saudita, com dois pontos a mais que o Al-Hilal, que ocupa a terceira colocação.

A partida é acompanhada de perto pela comissão técnica da seleção brasileira. A tendência é que Neymar entre em campo, e depois tenha condições de disputar os primeiros compromissos do Brasil pelas Eliminatórias, contra Bolívia, no dia oito de setembro em Belém, e no dia 12 em Lima contra o Peru.