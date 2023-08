Goleiro da histórica Laranja Mecânica da Copa de 74 morre aos 82 anos

Morreu aos 82 anos o ex-goleiro Jan Jongbloed, que fez parte da equipe da Holanda finalistas das Copas do Mundo de 1974 e 1978. O anúncio nesta quinta-feira (31) foi feito pela Federação Holandesa de Futebol.

Na histórica seleção que encantou o mundo em 1974 e ficou conhecida como Laranja Mecânica, Jan Jongbloed utilizou a camisa 8, contrariando a tradição dos números que são usados por goleiros. Ele também foi um dos primeiros a jogar com os pés.



Comandada por Cruyff, a Holanda acabou perdendo para a Alemanha na final. Quatro anos depois, os holandeses caíram para a Argentina.



Jan Jongbloed também foi recordista como jogador mais velho a atuar no Campeonato Holandês, quando jogou com 43 anos pelo Go Ahead Eagles, em 1983. Ele se aposentou em 1986, após sofrer um ataque cardíaco em campo, durante partida do clube.



Nos últimos anos, o ex-goleiro vinha sofrendo com problemas de saúde.