Renato Gaúcho confirma que Suárez não permanece no Grêmio em 2024

Porto Alegre - Luis Suárez não continuará no Grêmio para a temporada 2024. É o que informou o técnico Renato Gaúcho, em entrevista ao site "ge", publicada nesta quinta-feira, 31. Vale lembrar que, nesta semana, começou a circular uma informação sobre uma possível permanência do atacante para 2024. No entanto, o treinador foi objetivo e não quis iludir o torcedor.

"Não, não tem possibilidade (de ficar). Ele vai embora. Não adianta ficar iludindo o torcedor. Comigo é olho no olho. Ele não vai ficar. Não que nós não quiséssemos. Foi uma decisão para ele seguir a vida dele, porque realmente no Brasil se joga a cada três dias, é diferente. Se ele quer jogar mais um pouco, não pode jogar aqui, tem que jogar uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15 dias. Ele não iria aguentar. Não adianta ficar iludindo, ele não vai ficar", explicou Renato.

Esta saída foi definida em julho deste ano, quando houve um acordo entre jogador e a diretoria do Tricolor Gaúcho. Suárez tem contrato até o fim de 2024, mas permanecerá no Grêmio somente até o fim deste ano.

O motivo da antecipação do término do contrato são as dores do joelho direito do atacante. No meio deste ano, ainda houve a possibilidade de uma transferência para o Inter Miami, dos Estados Unidos, mas ele segue no clube para esta temporada.