Saiba a data e o horário de encerramento da janela de transferências nas principais ligas da Europa

Rio - A sexta-feira (1) promete ser bastante agitada no mercado da bola, já que o primeiro dia do mês de setembro marca o encerramento da janela de transferências das principais ligas da Europa. Sendo assim, os clubes do velho continente correm contra o tempo a fim de fechar seus elencos para a disputa da temporada.

A janela do verão europeu teve sua abertura na primeira metade de junho. De lá pra cá tiveram diversas movimentações entre clubes. Os sauditas vieram como a grande novidade e conseguiram levar vários destaques de gigantes europeus que se viram obrigados a buscar novas peças em ligas alternativas.

A Premier League se mantém no topo das ligas que mais gastaram. Os clubes ingleses desembolsaram por volta de 1,3 bilhão de euros em contratações - entre elas a mais cara de toda a janela, que foi a transferência do volante Declan Rice do West Ham para o Arsenal por aproximadamente 116 milhões de euros.

Confira o horário de fechamento da janela de transferências das principais ligas europeias:

- Campeonato Alemão: 13h (de Brasília)

- Campeonato Espanhol: 19h (de Brasília)

- Campeonato Francês: 18h (de Brasília)

- Campeonato Inglês: 19h (de Brasília)

- Campeonato Italiano: 15h (de Brasília)