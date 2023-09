Jornalista Clayton Conservani é demitido pela Globo após quase 30 anos

Rio - O repórter Clayton Conservani foi demitido pela TV Globo após 27 anos de casa. O jornalista, que se notabilizou por matérias sobre esportes radicais, foi comunicado da decisão da emissora nesta quinta-feira (31).

"Durante os 27 anos no grupo Globo conheci todos os continentes. Cruzei desertos em ultramaratonas, mergulhei em cavernas, escalei algumas das maiores montanhas do mundo, sobrevivi a um terremoto no Nepal, me arrisquei um bocado para fazer o que eu amo. É uma nova fase onde posso dizer sim para novas oportunidades, realizar sonhos e ter liberdade para escolher", escreveu Clayton em seu Instagram.

Clayton Conservani ficou conhecido por suas matérias sobre esportes radicais, principalmente para o "Esporte Espetacular". Entre suas reportagens mais marcantes, estão a escalada do Monte Everest, em 2005, e do Alasca, em 2007.

O jornalista também foi o responsável por apresentar o "Planeta Extremo", que chegou a ser indicado ao Emmy Awards, o Oscar da TV mundial. Inicialmente, a atração era um quadro do "Fantástico", mas logo virou um programa.