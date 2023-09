Mais um! Nottingham Forest, da Inglaterra, oficializa a contratação de jogador brasileiro

Inglaterra - Nesta quinta-feira, 31, o Nottingham Forest oficializou a contratação do zagueiro Murillo, ex-Corinthians. Dessa forma, ele se tornou o quarto brasileiro do elenco o clube que inglês, que já conta com Felipe (zagueiro), Andrey Santos (volante) e Danilo (volante).

O Forest ainda contava com Gustavo Scarpa, mas foi emprestado ao Olympiacos, da Grécia. Já Renan Lodi atuou na última temporada no time inglês por empréstimo junto ao Atlético de Madrid. Recentemente, ele foi vendido para o Olympique de Marselha.

NEGOCIAÇÃO DE MURILLO

O Nottingham Forest não abriu valores, mas o Corinthians informou que detinha 80% dos direitos econômicos de Murillo e receberá 14 milhões de euros pela transação. Desta quantia, 2 milhões são em bônus. O Timão também receberá 10% de uma futura venda. O contrato do zagueiro com os ingleses é válido até o fim da temporada 2027/28.

"Estou muito empolgado por me juntar ao Nottingham Forest. É um grande clube com uma grande torcida e mal posso esperar para começar a jogar no The City Ground. A Premier League é a melhor liga do mundo. Então, mal posso esperar para me testar e dar tudo de mim por este clube", disse Murillo, ao site oficial.