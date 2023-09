o niltão vai tremer

O desequilíbrio que foi marca registrada nos últimos tempos ficou para trás entre Fogão e Mengão. Pela primeira vez em anos, o favoritismo mudou de lado e o Glorioso, líder isolado do Brasileiro - com 91% de chances de levantar a taça -, espera enterrar de vez as esperanças de título do Fla - com 1% -, hoje, às 21h, no Niltão. Já o Rubro-Negro tenta vingar a derrota no primeiro turno e dar uma demonstração de força para perseguir o rival.

Enquanto o Mengão empilhava taças desde 2019, o Alvinegro passou por um complicado e doloroso processo de reconstrução até se transformar em SAF, com direito a queda para a Série B em 2020, ano em que o rival foi campeão brasileiro pelo segundo ano seguido. Mas o jogo virou. O Fogão lidera com 15 pontos a mais que o Fla e caminha a passos largos para a conquista que não vem desde 1995.

O embalo é tão grande que nem a eliminação na Sula para o Defensa y Justicia, quarta, desanimou a torcida, que esgotou todos os ingressos para o clássico no Niltão, afinal, o Brasileirão tem agora dedicação exclusiva. Já o Flamengo ainda luta pela Copa do Brasil, mas vê o técnico Sampaoli balançar no cargo enquanto tenta recuperar a boa fase.