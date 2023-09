Vascão empata

Na briga contra o Z4 do Brasileirão, Bahia e Vasco empataram ontem em 1 a 1 na Arena Fonte Nova. O Esquadrão Tricolor saiu na frente com gol de Ademir, na reta final do primeiro tempo. Já na etapa complementar, o Gigante da Colina cresceu de produção e deixou tudo igual no marcador com Vegetti, de pênalti. O jogo também marcou a estreia do francês Dimitri Payet.

O Vasco teve uma atuação ruim no primeiro tempo. O Gigante da Colina praticamente só se defendeu e apresentou muita dificuldade para criar jogadas. Não por acaso, só teve duas jogadas de perigo, ambas vieram com jogadas individuais de Paulinho.

Nesse cenário, o Bahia tinha mais volume ofensivo e conseguiu furar a defesa cruz-maltina nos acréscimos do primeiro tempo. Rezende foi à linha de fundo pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Everaldo deu um leve toque, e a bola sobrou para Ademir, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

No intervalo, Ramón promoveu as entradas de Payet, Marlon Gomes e Sebastián Ferreira. As substituições surtiram efeito, e o Vasco passou a ditar o ritmo.

Melhor em campo, o Cruzmaltino conseguiu o empate aos 18 minutos. Marlon Gomes fez jogada individual dentro da área e levou um carrinho de Gilberto. O pênalti, então, foi marcado. Vegetti foi para cobrança e marcou.

Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, e os dois times tiveram boas chances de marcar, mas sem sucesso. Nos minutos, Jair ainda foi expulso após por acertar uma cotovelada em Luciano Juba.