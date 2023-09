Diogo Barbosa aproveita chance e dá a volta por cima

Um dos jogadores mais contestados pelos torcedores do Fluminense no momento da sua contratação em 2023, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, de 31 anos, vem queimando a língua de muitos no Tricolor. Neste domingo, ele foi decisivo ao ser responsável pelo gol da vitória sobre o Fortaleza, nos acréscimos. O lance, além de encerrar um jejum de mais de dois anos, consolidou seu bom momento no clube.

O jogador, de 31 anos, chegou ao Fluminense como reforço para o segundo semestre, para uma posição que vem sendo um problema para o clube carioca nos últimos anos. Diogo Barbosa é opção para o titular Marcelo, porém, devido a idade avançada do veterano, a suspensão na Libertadores, e também por conta da lesão na coxa do ex-jogador do Real Madrid, Diogo ganhou espaço.

Até o momento foram nove jogos pelo Fluminense e boas atuações. Ao marcar contra o Fortaleza, Diogo Barbosa encerrou um jejum de mais de dois anos sem gols.