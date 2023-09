Quem comanda o Flu?

Com a paralisação da data Fifa, o Fluminense terá mais de uma semana livre de trabalho para realizar ajustes para a sequência da temporada. Entretanto, os tricolores terão que se acostumar com a ausência do técnico Fernando Diniz, que inicia a jornada dupla com o Brasil.

Além da ausência do técnico Fernando Diniz, o auxiliar Eduardo Barros e os preparadores Wagner Bertelli e Marcos Seixas também farão parte da comissão e não estarão presentes na preparação tricolor. O auxiliar Marcão e a comissão técnica permanente serão responsáveis por comandar as atividades. O ex-jogador faz parte do dia a dia e já comandou o time na beira do campo entre 2019 e 2022.

Durante o período de data Fifa, o Fluminense terá quatro dias de folga. Na primeira semana sem o técnico Fernando Diniz e a sua comissão técnica, o foco será na recuperação física dos jogadores. Nomes como Nino, Felipe Melo, Samuel Xavier e Ganso tem apresentado cansaço físico. O zagueiro e o meia foram poupados da partida contra o Fortaleza.

Segundo o GE, o período de recuperação física e a ida do treinador para a seleção brasileira é bem-vista entre os jogadores. Desde que Fernando Diniz foi anunciado como treinador pela CBF, o aproveitamento do Fluminense mais que dobrou. Na época do anúncio, o Flu estava numa sequência de 12 jogos com 27,7% de aproveitamento, e desde então os números subiram para 66,6% nos 12 jogos seguintes.