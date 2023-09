Data Fifa leva muitos jogadores

O pontapé inicial rumo a Copa do Mundo de 2026 foi dado ontem. A data Fifa de setembro marca o início do trabalho das seleções nas Eliminatórias ao redor do mundo. No Brasileirão, 16 times tiveram pelo menos um jogador convocado. O Athletico-PR, com sete, lidera a lista na soma entre seleção principal e de base.

No Rio, o Fluminense foi o time com mais convocados, além de Diniz. O zagueiro Nino e o volante André foram chamados pelo treinador para os amistosos contra Bolívia e Peru. Já o volante Alexsander foi lembrado por Ramon Menezes na seleção olímpica. Por fim, o meia Jhon Arias representará a Colômbia.