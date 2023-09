Família Lage será calmante

O técnico Bruno Lage, do Botafogo, aproveitará o período de folga na data Fifa para matar a saudade de sua família. De acordo com o GE, o treinador português, que surpreendeu a todos ao colocar seu cargo à disposição após a derrota para o Flamengo, no último sábado, no Nilton Santos, receberá sua esposa e os filhos no Rio.

A visita da família será importante para Lage relaxar após o momento de tensão do último sábado. A esposa do português e seus dois filhos ainda vivem em Portugal, enquanto ele fica sozinho no Rio.

Nos bastidores do Botafogo, Bruno Lage é tratado como workaholic. Após comandar os treinos do Glorioso, o comandante ainda segue no Espaço Lonier por horas, estudando os próximos adversários.

A expectativa do Botafogo é que Lage volte mais relaxado da folga para comandar o Glorioso no restante da temporada e conquistar o Brasileirão.