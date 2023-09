Mesquita sedia abertura dos XXIV Jogos da Baixada 2023

O momento tão aguardado chegou. Depois de mais de um ano de espera, neste final de semana finalmente aconteceu a abertura dos XXIV Jogos da Baixada 2023, uma realização do jornal O DIA, com apresentação do Sesc RJ e apoio da Refit e da Cedae, envolvendo 14 prefeituras da região. Até dia 24 de setembro, equipes dos municípios participantes disputarão o tão sonhado pódio em diversas modalidades esportivas. Neste ano, todas serão sub-14.

A cerimônia de abertura foi no sábado, na Vila Olímpica de Mesquita, com a equipe da cidade anfitriã, e teve apresentação circense da Escola Municipal de Artes da Chatuba (de Mesquita); de ginástica olímpica do Colégio Cenecista Professora Lina Monte Mor e de ginástica rítmica, ambos de Japeri.

Depois veio o desfile de equipes para a mesa. Dos 14 municípios da região (Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica), 12 se fizeram presentes - só Itaguaí e Guapimirim não compareceram.

Compondo a mesa, o vice-presidente do Grupo O DIA de Comunicação, Marcos Rezende, lembrou que "sem os atletas esse evento não existiria. Os atletas são as grandes personalidades."

Marcos também agradeceu os patrocinadores e, em especial, o Sesc RJ e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) - "sem o Sesc isso não teria sido possível" -, a Cedae e a Refit e parabenizou o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, pelo evento.

Segundo o prefeito, "Mesquita fez 24 anos neste ano e sediar os Jogos foi um presente."

Quem conduziu a tocha olímpica foi o atleta Nelson Rocha dos Santos (Nelsinho, como é conhecido), esportista de 1968, que já participou dos Jogos Pan-Americanos do México, Porto Rico e Caracas, Campeonato Mundial na Finlândia e Olimpíadas de Moscou e de Los Angeles, passando para o também atleta Anderson Vinícius de Oliveira Santos, cria de Mesquita que acendeu a pira e já fez bonito no handebol e no atletismo. E a torcida pirou.

Também cria de Mesquita, o paratleta Marcelino Lages, medalhista nas Olimpíadas Especiais de Berlim deste ano, estava na plateia. Em junho, na categoria de salto em distância, Marcelino conquistou bronze. O paratleta tem paralisia cerebral e recebeu treinamento na Vila Olímpica Municipal, que fica no Cosmorama. As preparações de Marcelino começaram em 2018, quando ele garantiu a vaga nas competições.

Depois foi feita a leitura do juramento pela atleta Isabella Porto Cardoso, de Paracambi.

E, protocolo cumprido, às 10h30, foi declarada a abertura dos XXIV Jogos da Baixada 2023.

No handebol feminino, o ganhador foi São João de Meriti, que na final venceu Nova Iguaçu de 18 x 13. Em terceiro lugar ficou Paracambi.

Para André Penudo, técnico do Nova Iguaçu, foi gratificante mesmo ficar em segundo lugar: "As duas equipes estavam muito boas, mas eles realmente mereceram."

Já para Robson José, técnico da equipe vencedora, a vitória foi resultado de um trabalho longo de formar cidadãos.

No atletismo feminino, o primeiro lugar ficou com Duque de Caxias (com 112 pontos); Belford Roxo veio em segundo, com a metade: 61; e o terceiro ficou com Nova Iguaçu, que somou 42 pontos. No masculino, São João de Meriti ficou levou ouro (69 pontos); no masculino, São João de Meriti foi campeão (com 69 pontos); Duque de Caxias veio em segundo, com 60; e, fechando o pódio, Paracambi em terceiro, com 45.

O prêmio de melhor atleta geral foi para Maria Luiza Serafim Nascimento Conceição, de Duque de Caxias; e de melhor técnico, para Bruno Lopes, de São João de Meriti.

No domingo, no handebol masculino, a equipe de Mesquita foi campeã, com 12 pontos; Nova Iguaçu foi o vice, com 10 pontos; e Paracambi, em terceiro, com oito.

Na semifinal que alçou Nova Iguaçu à finalista, a cidade encarou a vizinha Nilópolis, empatando em 17 x 17.

Segundo o coordenador dos Jogos desde a primeira edição, o professor Antônio Prazeres, "foi um jogo disputado desde o primeiro até o último segundo". Tanto que, por conta do empate, foi para o tiro de sete metros (o pênalti do handebol). E assim, os iguaçuanos fizeram 4 x 3 em cima dos nilopolitanos.

Na premiação, Mesquita não só levou o primeiro lugar como também é da cidade o melhor atleta: Anderson Vinícius de Oliveira Santos, o mesmo que levou a tocha.

No fim de semana que vem (9 e 10 de setembro) é a vez de o Sesc Nova Iguaçu (Rua Dom Adriano Hipolito, 10 - Moquetá) receber o basquete masculino no sábado e o futsal masculino no domingo.

Todos os eventos podem ser acompanhados pelo Facebook (https://www.facebook.com/jogosdabaixada) e pelo Instagram (@jogosdabaixada).