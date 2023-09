Ramón e filho felizes no Vascão

Ramón Díaz e Emiliano estão "assombrados" com a torcida do Vasco. Os profissionais estão muito felizes de trabalhar no Brasil, algo que era um projeto de ambos, e anseiam pelo encontro com a torcida em São Januário, segundo o SBT Rio.

Se tudo correr como esperado, eles ficam para 2024. Os comandantes iniciaram um aprimoramento profundo no departamento de futebol do Vasco e pretendem fazer ainda mais na próxima temporada com o "know-how" adquirido em tantos trabalhos pelo mundo.

O Vasco comunicou o desligamento do preparador físico Fábio Eiras, pediu pra ir para o Cruzeiro, e fazer parte da comissão técnica de Zé Ricardo.