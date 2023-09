Olha o repeteco!

O mês de setembro não começou bem para o Botafogo. Eliminado para o Defensa y Justicia no fim de agosto, o Alvinegro ainda foi derrotado pelo Flamengo no Brasileiro. Apesar do momento de instabilidade, a situação não é nova para o clube carioca no ano. O mês de junho começou com situações semelhantes, e pode ser encarado como inspiração para o Glorioso dar a volta por cima.

Na ocasião, o Botafogo sofreu dois revezes consecutivos diante do Athletico-PR. No dia 31 de maio, o Alvinegro venceu o Furacão por 1 a 0 no jogo de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil, porém, acabou eliminado nos pênaltis. Na partida seguinte, pelo Brasileiro, o Alvinegro foi derrotado pelo Athletico em Curitiba, no dia 3 de junho.

Os resultados negativos não desmotivaram o Botafogo, que emplacou uma sequência de 19 jogos sem perder, contando partidas da Sul-Americana e do Brasileiro. O Alvinegro confia que a situação poderá acontecer novamente, fortalecendo a equipe de Bruno Castro na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro irá passar por um período sem partidas, por conta da Data Fifa. O próximo compromisso do Botafogo será no dia 16 contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.