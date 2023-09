Tudo para ter São Januário

O Vasco apresentou ontem um recurso ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, solicitando a liberação de público em São Januário. No documento, o clube cita um acordo realizado com órgãos do Rio de Janeiro em que estabeleceu as melhorias operacionais e os deveres para realização de jogos no estádio.

O acordo citado pelo Vasco foi realizado em encontro na sede da Ferj, com a presença de membros da entidade, da SAF, do Ministério Público, do Governo do Rio de Janeiro, da COMLURB, da Polícia Militar e da Guarda Municipal. O clube vascaíno e os órgãos terão deveres para cumprir para a realização dos jogos com público em São Januário.

O estádio está fechado desde os incidentes após a partida contra o Goiás, no dia 22 de junho. O clube foi punido pelo STJD com quatro jogos com portões fechados, mas a Justiça do Rio de Janeiro interditou o local e, mesmo após cumprir a pena, o clube permanece proibido de jogar com público.

Sem São Januário e Maracanã - em obras por conta do estrago feito no gramado - à disposição, o Vasco chegou a um acordo com o Botafogo para mandar o clássico com o Fluminense no estádio Nilton Santos. O duelo será realizado no próximo dia 16, um sábado, às 16h (de Brasília).