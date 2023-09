Basquete e futsal masculino vão agitar o final de semana

Neste sábado e domingo, o Sesc Nova Iguaçu recebe mais uma etapa dos XXIV Jogos da Baixada 2023, uma realização do jornal O DIA, apresentação do Sesc RJ e apoio da Refit e da Cedae, envolvendo 14 prefeituras da região: o basquete masculino no sábado e o futsal masculino no domingo. Ambos sub-14.

No sábado, Japeri encara Mesquita logo na primeira rodada; na segunda vem Nilópolis x Queimados; Belford Roxo x Nova Iguaçu e Caxias x São João de Meriti.

No futsal de domingo, o jogo de abertura é São João de Meriti x Queimados; depois Belford Roxo encara Nova Iguaçu; o terceiro dos jogos da primeira rodada é Mesquita x Nilópolis e depois vem Seropédica x Paracambi. O quinto é entre Itaguaí e Japeri e, fechando a primeira rodada, temos Magé x Caxias.

No último final de semana, quando abriram os jogos, Mesquita sediou o handebol feminino, que sagrou São João de Meriti como campeão; Nova Iguaçu foi vice e Paracambi, em terceiro, fechou o pódio. No atletismo feminino, o primeiro lugar ficou com Duque de Caxias (com 112 pontos); Belford Roxo veio em segundo, com a metade: 61; e o terceiro ficou com Nova Iguaçu, que somou 42 pontos. No masculino, São João de Meriti ficou levou ouro (69 pontos); no masculino, São João de Meriti foi campeão (com 69 pontos); Duque de Caxias veio em segundo, com 60; e Paracambi em terceiro, com 45.

O prêmio de melhor atleta geral foi para Maria Luiza Serafim Nascimento Conceição, de Duque de Caxias; e de melhor técnico, para Bruno Lopes, de São João de Meriti.

No domingo, no handebol masculino, a equipe de Mesquita foi campeã, com 12 pontos; Nova Iguaçu foi o vice, com 10 pontos; e Paracambi, em terceiro, com oito.

Na premiação, Mesquita não só levou o primeiro lugar como também é da cidade o melhor atleta: Anderson Vinícius de Oliveira Santos, o mesmo que levou a tocha.

O Sesc Nova Iguaçu fica na Rua Dom Adriano Hipolito, 10, em Moquetá.

Todos os eventos podem ser acompanhados pelo Facebook (https://www.facebook.com/jogosdabaixada) e pelo Instagram (@jogosdabaixada).