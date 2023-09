Amistoso da Seleção Olímpica no Marrocos é cancelado

Ontem, a Federação Marroquina de Futebol informou que o amistoso entre a seleção brasileira pré-olímpica contra o Marrocos, que seria disputado hoje, foi cancelado por causa do terremoto que atingiu o país. Mais de duas mil pessoas morreram, e o Rei Mohammed VI determinou luto de três dias. Inicialmente, a CBF havia anunciado que o jogo aconteceria com os portões fechados. Entretanto, minutos depois, comunicou que o cancelamento.

Por causa do terremoto, jogadores da seleção marroquina principal, assim como o técnico técnico Walid Regragui, doaram sangue em solidariedade aos feridos.

A Seleção está no Marrocos, mas a mais de 700 quilômetros do epicentro do abalo sísmico. No último sábado, jogadores e membros da comissão técnica se manifestaram por meio do site oficial da CBF para se solidarizarem com as mais de 2.100 vítimas da tragédia.

"Eu estava deitado e comecei a sentir a cama tremer. Levantei assustado, olhei para o abajur e vi que estava balançando. Aí, saí do quarto. Foi um susto e buscamos segurança", relatou Paulinho, atacante do Atlético-MG.