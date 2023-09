Confira quais são as cinco piores seleções de futebol do mundo pelo ranking da Fifa

Historicamente, Europa e América do Sul dominam o ranking de seleções da Fifa. Com apenas os dois continentes conquistando a Copa do Mundo, as primeiras dez colocações do atual ranking da entidade são das equipes dos países e a alternância de títulos mundiais se limita a eles. O último time a vencer um Mundial foi a Argentina de Lionel Messi, no ano passado, no Catar. Contudo, como fica a outra ponta da classificação da entidade, dos últimos colocados?

Com base neste questionamento, o Estadão foi atrás das cinco piores seleções do planeta pelo ranking da Fifa e tentou entender os motivos que fazem estes países estarem na parte inferior da classificação do futebol mundial.

204º - SRI LANKA

Uma vitória em mais de quatro anos. Esse é o retrospecto da seleção de futebol do Sri Lanka. Em 11 de junho de 2019, a equipe superou Macau por 3 a 0 e triunfou pela última vez, dando alguma alegria ao seu torcedor. Desde então, o time entrou em campo outras 16 vezes e o máximo que conseguiu foi empatar em duas oportunidades. Nas outras 14 partidas, perdeu. Disputar uma Copa do Mundo é algo impensável.

205º - ILHAS VIRGENS AMERICANAS

Seis vitórias e 24 derrotas nas últimas 32 vezes que entrou em campo. Esse é o retrospecto das Ilhas Virgens Americanas, a quarta pior seleção no ranking da Fifa. O país, que é um grupo de ilhas e ilhotas no Caribe, é oficialmente um território dos Estados Unidos. Na atual temporada, a seleção não vai tão mal assim. Apesar de ter duas derrotas e um empate nas três vezes que jogou, as Ilhas Virgens estão na liderança de seu grupo na terceira divisão da Liga das Nações da Concacaf. Mesmo estando no Top 5 de piores seleções do mundo, as Ilhas Virgens Americanas vivem um momento marcante de sua história. Depois de cinco anos alternando entre a posição 207 e 2008 da lista, a seleção conseguiu dar um salto e se colocou como a 205ª após o bom ano de 2022. Não é muito, mas é um avanço.

206º - ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS

É possível dizer que a seleção das Ilhas Virgens Britânicas vive seu melhor momento no futebol nos últimos 15 anos, mesmo entre as piores do mundo. Depois de deixar a lanterna do ranking da Fifa e "saltar" para o posto de terceira pior seleção do planeta na atualização de julho, a equipe venceu um jogo na Data Fifa deste mês seu primeiro jogo em 15 anos. No duelo contra as Ilhas Turcas e Caicos, válido pela Liga das Nações da Concacaf, o time das Ilhas Virgens saiu com a vitória por 3 a 1. Foi uma festa. Apesar disso, a posição no ranking da Fifa se justifica pelo histórico. Desde 2008, a seleção entrou em campo em 24 oportunidades, contando amistosos e partidas oficiais, e foi superada em 17 delas.

207º - ANGUILLA

A segunda pior seleção do mundo é Anguilla. O país fica no Caribe e contempla um grupo de ilhas na região. A seleção nunca disputou uma edição da Copa Ouro, organizada pela Confederação local, e a atual colocação no ranking da Fifa, apesar de ser a segunda pior, é a melhor do país nos últimos seis anos. Ou seja, Anguilla segurou a lanterninha por muito tempo. Em campo, a equipe não vence nenhuma partida desde 2008. No período, a seleção nacional entrou em campo em 27 ocasiões e conseguiu três empates, sendo dois sem gols e um por 1 a 1. Foi derrotado nas outras 24 vezes. No período, o país chegou a ser goleado por 13 a 0 pelo Panamá. Atualmente, a equipe é a lanterna do Grupo C da terceira divisão da Liga das Nações da Concacaf.

208º - SAN MARINO

Lanterna do Grupo H das Eliminatórias da Eurocopa sem nenhum ponto, San Marino é a dona do título de pior seleção de futebol do planeta. De acordo com a última atualização do ranking da Fifa, o país está mais de 30 pontos atrás de Anguilla. No momento, a seleção está em uma sequência de 133 partidas sem vitória. A última vez, e única, na história que a equipe conseguiu vencer um adversário em um jogo de futebol oficial foi em 28 de abril de 2004, quando superou Liechtenstein em um amistoso por 1 a 0.