Futsal de Magé e basquete de Mesquita vencem no sub-14!

Neste sábado e domingo, o Sesc Nova Iguaçu recebeu mais uma etapa dos XXIV Jogos da Baixada 2023, uma realização do jornal O DIA, apresentação do Sesc RJ e apoio da Refit e da Cedae: basquete masculino no sábado e futsal masculino no domingo. Ambos sub-14.

No sábado, foram nove equipes: Japeri, Mesquita, Nilópolis, Queimados, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti e Paracambi. Depois de ter vencido Japeri por 27 x 0 logo na primeira rodada, a equipe de Mesquita ganhou do time de Paracambi por 21 x 0. Na sequência, superou Nilópolis por 21 x 3. Já na final, Mesquita sagrou-se campeã ao vencer os caxienses por 14 x 10, chegando aos 12 pontos no geral.

Para o técnico Vitor Bohrer, que treinou a equipe desde o zero, o próximo passo será o Estadual: "Mas ainda temos que treinar muito para a conquista".

Mesquita também levou o prêmio de melhor atleta com Lucas Gustavo. Segundo o coordenador dos Jogos desde a primeira edição, o professor Antônio Prazeres, que entregou o prêmio, Lucas Gustavo soube em vários momentos desvencilhar-se do adversário: "Tão importante no basquete como fazer a cesta".

Já o vice do sábado, Duque de Caxias (que somou 10 pontos no final) havia derrotado a equipe de São João de Meriti por 27 x 6 na segunda rodada e o time de Nova Iguaçu por 32 x 2 na semifinal.

Em terceiro lugar, ficou a equipe de Nilópolis, com oito pontos, que também levou o prêmio de melhor técnico: Welisson Moura de Melo. Emocionado pelo inesperado, Welisson já havia participado dos Jogos por seis oportunidades, sempre como atleta, mas como técnico foi a primeira vez. Durante a premiação, ele disse "estar sem palavras", mas que foram os pequenos (como se refere à rapaziada do sub-14) que mereceram o prêmio.

Quanto às colocações dos demais municípios, o anfitrião Nova Iguaçu ficou em quarto lugar, seguido de Paracambi, São João de Meriti, Queimados, Belford Roxo e Japeri, nesta ordem. A pontuação geral do basquete só será definida no sábado que vem, quando a bola vai subir no feminino.

Já no domingo, o futsal masculino contou com a participação de nove equipes, abrindo com São João de Meriti 7 x 4 Queimados e, na sequência, Belford Roxo 3 x 1 Nova Iguaçu. No terceiro jogo, Mesquita empatou com Nilópolis em 1 x 1, sendo que a equipe nilopolitana venceu nos pênaltis por 3 x 2. Na sequência, Paracambi bateu Seropédica por 1 x 0, fechando a primeira rodada. Abrindo a segunda, Japeri superou Itaguaí por 4 x 0; Magé ganhou de Caxias por 5 x 1; São João de Meriti empatou com Belford Roxo em 4 x 4, vencendo nos pênaltis por 3 x 1, e Nilópolis também empatou com Paracambi em 2 x 2, ganhando nos pênaltis por 2 x 1. A semifinal teve São João de Meriti 3 x 2 Japeri e Magé 2 x 1 Nilópolis, que terminou em terceiro lugar, somando oito pontos. Na grande final, Magé venceu São João de Meriti, sagrando-se campeão por 2 x 0 e somando 12 pontos.

Mesmo vice, São João de Meriti (que teve 10 pontos) celebrou a medalha de melhor atleta conquistada por Jonathan da Silva. A medalha de melhor técnico foi para o campeão Pedro Paulo, que desenvolve esse trabalho desde 2021. Pedro Paulo elogiou o trabalho que o secretário Municipal de Esporte, Lazer e Terceira Idade, Geilton Câmara, tem desenvolvido com o futsal meritiense:

"Nosso próximo plano é chegar às finais do Carioca e também chegar ao adulto."

No final de semana que vem (dias 16 e 17), a Vila Olímpica de São João de Meriti (Rua Milton, s/nº, no bairro Grande Rio, bem às margens da Via Dutra) vai receber os Jogos, sediando o basquete feminino no sábado e o xadrez (tanto masculino como feminino) no domingo.

