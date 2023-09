Clube e Organizadas se reúnem

A diretoria do Vasco e membros das Torcidas Organizadas se reuniram, ontem, em São Januário, para debater sobre as questões da liberação do estádio. Durante o encontro, eles ainda assinaram uma declaração coletiva de compromisso de conduta ética.

No acordo, as Organizadas afirmam o compromisso de cumprir as ordens das autoridades públicas, zelar pelo respeito, igualdade, inclusão, transparência, não violência, preservação da história, ideais, patrimônio e conquistas do Gigante. O compromisso firmado será encaminhado ao Ministério Público.