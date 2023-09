Fim de semana exercitando corpo e mente no sub-14

Neste sábado e domingo, a Vila Olímpica de São João de Meriti recebe mais uma etapa dos XXIV Jogos da Baixada 2023, uma realização do jornal O DIA, apresentação do Sesc RJ e apoio da Refit e da Cedae, na categoria sub-14: no sábado é dia de torcer pelas meninas do basquete; e no domingo, alunos e alunas não necessariamente tão atléticos, muitos de óculos, inclusive, em silêncio exercitam o cérebro no xadrez.

De acordo com o professor Antônio Prazeres, coordenador dos Jogos da Baixada desde a primeira edição, "como o xadrez não compete em Olimpíada, é considerado esporte; se competisse, seria desporto. Além disso, está nos jogos estudantis como atividade que estimula a inteligência, por isso, faz parte dos Jogos da Baixada."

No ano passado, segundo o professor André Luís Penudo, também um dos coordenadores, "foram partidas seguindo o método suíço, em que todo mundo concorre com todo mundo: os vencedores entre si e os perdedores também se enfrentam uns aos outros. Foi feito um chaveamento por computador com oito equipes". Ainda segundo ele, por ser um esporte de inteligência, a ideia também é integrar aquele estudante que não tem muita afinidade com o esporte físico.

A Vila Olímpica de São João de Meriti fica na Rua Milton, s/nº, no bairro Grande Rio, bem às margens da Via Dutra.

