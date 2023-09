Reunião só do elenco!

Na reta final da preparação visando o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, amanhã, às 16h, no Maracanã, contra o São Paulo, o trabalho de ontem escancarou distância entre o elenco do Flamengo e o técnico Jorge Sampaoli. Os jogadores se reuniram no auditório do Ninho do Urubu e pediram privacidade para a conversa.

O bate-papo entre os atletas durou cerca de uma hora, e a atividade no gramado, prevista para às 10h (de Brasília), começou um pouco depois das 11h.

Enquanto a reunião acontecia na parte interna do Centro de Treinamento do Rubro-Negro, Jorge Sampaoli e sua comissão técnica, isolados, esperavam no campo vazio (conforme mostra a foto), segundo informações do portal "Coluna do Fla".

Café entre Landim e Sampa

Antes disso, por volta das 7h, o presidente Rodolfo Landim chegou ao Ninho do Urubu para um café da manhã com o treinador argentino, que tem recebido crítica por conta do desempenho da equipe no Brasileirão - o Flamengo também foi eliminado precocemente da Libertadores e vê a Copa do Brasil como refúgio em um ano complicado e marcado por fracassos.