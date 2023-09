Pixulé exalta trabalho no Tuiuti

De volta ao Grupo Especial, o intérprete Pixulé terá a responsabilidade de comandar o carro de som do Paraíso do Tuiuti no próximo desfile. Nos últimos carnavais, o cantor desfilou pela Série Ouro como voz principal da Cubango e da Unidos de Bangu. Sua última passagem na elite do Carnaval carioca foi em 2014 com o Império da Tijuca. O artista revelou como seu estilo "bateu" com a essência da atual escola.

"Essa chegada ao Tuiuti representa tudo, a gente retornar ao Grupo Especial. Primeiramente quero agradecer ao presidente Thor porque ele abriu as portas para mim, e representa tudo na minha carreira, eu não tenho palavras para expressar a minha felicidade de estar de volta ao Grupo Especial e ainda por cima no Tuiuti. Ou seja, estou no "paraíso". Eu me sinto envaidecido, sinto uma leveza, eu me sinto como se estivesse no quintal da minha casa, como se estivesse no meu sofá sentado com o pé em cima da mesa".

Pixulé elogiou bastante a obra do Tuiuti para 2024, entendendo que as comparações com o Carnaval de 2018 representam mais motivação e responsabilidade.

"Em 2017, quando eu cheguei na Unidos de Padre Miguel, eu já cheguei com um baita samba. Me deram um baita samba, me deram Ossain, e o samba ganhou vários prêmios. Eu estou debutando aqui no Tuiuti, e logo de cara me deram um baita samba, um baita presente para eu cantar na Avenida. Então eu estou muito feliz de estar no Tuiuti, mas também de ganhar esse belíssimo presente que é esse samba enredo maravilhoso de Claudio Russo e companhia. Mas não tem pressão, tem uma motivação maior, aquele momento que você fica todo emotivo e a responsabilidade, afinal de contas, é o Tuiuti".