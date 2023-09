Wantuir e a Porto da Pedra: 'Está mais madura'

"Diretamente de São Gonçalo". Vinte e cinco anos depois, o tradicional grito de guerra do intérprete Wantuir Oliveira voltou a ser entoado na Unidos do Porto da Pedra, escola que abriu as portas do Grupo Especial para o cantor, em 1996. Em entrevista concedida para a coluna, Wantuir não escondeu a emoção de retornar à Vermelha e Branca. Em 2024, o cantor e o Tigre terão a missão de abrir os desfiles do Grupo Especial, com o enredo "Lunário Perpétuo: A profética do saber popular", desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes.

De 1998, último ano de Wantuir no microfone principal da escola, até 2023, a Porto da Pedra e o cantor passaram por diferentes momentos e histórias no Carnaval carioca. Após 10 anos na Série Ouro, a Vermelha e Branca se vê diante de um momento sonhado: o retorno ao Grupo Especial. Segundo Wantuir, a escola passou por um processo de amadurecimento.

"A beleza continua a mesma, a escola está bem mais madura, mais consciente do poderio que tem e até onde ela pode chegar também. Respeitando todo mundo, mas a Porto da Pedra quer o espaço dela e vai lutar por isso, nós vamos estar aqui juntos para que isso aconteça", ressaltou o cantor.

Nos últimos anos, o carro de som das escolas se tornaram peças fundamentais no julgamento dos desfiles ao estarem incluídos no quesito Harmonia. Experiente, o intérprete Wantuir Oliveira, da Unidos do Porto da Pedra, diz se policiar com os novos desafios impostos aos cantores de samba-enredo na Avenida.

"Mudou muito o julgamento, a gente tem que se policiar. Muita coisa mudou no mundo, está tendo essa mudança e nós temos que nos adequar e de algum modo fazer com que não caia nenhuma penalidade para poder alavancar o processo da Porto da Pedra de continuar no Grupo Especial", comentou.

Em seu último período na Unidos da Tijuca, Wantuir dividiu o microfone principal com sua filha, Wic Tavares. Na Porto da Pedra, o cantor adianta que sua filha, envolvida em outros projetos, não estará presente: "Por enquanto, ela não estará aqui comigo, não. Ela está em um projeto novo como repórter, ela vai lançar um audiovisual para o Brasil todo".

Apesar da ausência da Wic no carro de som da Porto da Pedra, Wantuir não enxerga preconceito com as mulheres cantoras no Carnaval. Para o intérprete, o mundo do samba está se adequando às mudanças que ocorrem no mundo.

"Eu não acho que exista preconceito, as coisas estão mudando em todas as escolas, existem hoje muito mais cantoras mulheres. Eu sou presidente da Associação de Cantores do Carnaval do Rio e lá nós temos umas 30 ou mais cantoras mulheres. Essas mudanças vão acontecendo no mundo e nós temos que ir nos adequando a elas, o mundo do samba também está se adequando. Elas são muito competentes também", afirmou.

No Carnaval de 2024, a Unidos do Porto da Pedra será a primeira escola a desfilar no domingo, com o enredo "Lunário Perpétuo: A profética do saber popular", desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes.